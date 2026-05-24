Olympiakos, 4. kez Euroleague şampiyonu oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Final Four heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko'nun da mücadele ettiği organizasyonda mutlu sona ev sahibi Olympiakos ulaştı. Yunan ekibi yarı finalde Fenerbahçe'yi 79-61'lik skorla yenerek finale yükselirken, Real Madrid de Valencia'yı 105-90'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Olympiakos ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği finalde ilk periyodu İspanyol ekibi 26-19 önde tamamlarken, soyunma odasına Yunan ekibi 46-44'lük üstünlükle girdi. Son çeyrek öncesi Real Madrid yeniden öne geçse de Olympiakos'un 4. periyotta bulduğu 31 sayı galibiyeti getirdi. Olympiakos, parkeden 92-85'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid forması giyen Trey Lyles 24 sayıyla final maçının en skorer ismi oldu. Olympiakos'ta Evan Fournier 20 sayı, 4 asist, Alec Peters 16 sayı, 7 ribaund, 2 asistle galibiyette önemli rol oynadılar.

Turnuvada 1997, 2012 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götüren kırmızı-beyazlı ekip, 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Sreten Radovic, Robert Lottermoser, Olegs Latisevs

Olympiakos: Sasha Vezenkov 12, Thomas Walkup 10, Milutinov 8, Tyler Dorsey 1, Kostas Papanikolaou, Evan Fournier 20, Alec Peters 16, Cory Joseph 5, Donta Hall 7, Tyson Ward 7, Tyrique Jones 4, Shaq McKissic 5

Başantrenör: Georgios Bartzokas

Real Madrid: Mario Hezonja 19, Trey Lyles 24, Chuma Okeke, Facundo Campazzo 5, Alberto Abalde 9, Andres Feliz 13, Gabriel Deck 4, Theo Maledon 8, Sergio Llull 3

Başantrenör: Sergio Scariolo

1. Periyot: 26-19 (Real Madrid lehine)

Devre: 46-44 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 65-61 (Real Madrid lehine)

5 faulle çıkan: Trey Lyles (4. Periyot 09.49) (Real Madrid)