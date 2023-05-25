Öngören: Bursa basketbol anlamında tesisleşmeli

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kötü başladığı sezonda ligde kalma hesapları yaparken Başantrenör Orhun Ene’nin göreve gelmesiyle kabuk değiştiren ve normal sezonun sona ermesiyle play-off hakkı kazanan TOFAŞ’ın kurmayları basın mensupları ile bir araya gelerek sezonu ve play-off’ları değerlendirdi. TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor’un aynı anda play-off’ta yer aldığı için mutlu olduğunu belirten TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, “Basketbol kenti Bursa misyonuna, vizyonuna destek veren bir noktaya geldik. İki Bursa takımı da play-off’ta yer alacak. Ayrıca bir gün önce MG Kulübü Türkiye 3.sü oldu. Bursa'da ilk defa uzun yıllardan sonra kulüplerin dışında bir takım derece aldı ve bu da önemli bir şey. Biz ilk maçı İstanbul'da oynayacağız. 31 Mayıs çarşamba akşamı Bursa'daki maça bütün taraftarımızı davet ediyoruz” dedi.

“Bursa’ya Avrupa Kupası getirmeliyiz”

Şehirdeki basketbol enerjisinin doğru bir biçimde atılması gerektiğini söyleyen Öngören, “Bursa’nın 3,5 milyon nüfus ile muhteşem bir enerjisi var. En üst noktada 2 takımla yer almak şehrin enerjisinin dağılımı için çok iyi bir fırsat ama bununla birlikte basketbol adına tesisleşme ihtiyacı olan bir şehirdeyiz. Takımların sürdürülebilir biçimde zirvede kalacak adımları atarken altyapı odaklı çalışmaları da devam ettirmesi ve genç oyuncuların yer aldığı daha küçük kulüpleri de yukarı taşıması kıymetli. Sürdürülebilir başarı ile en az bir Avrupa Kupası’nın kazanarak Bursa’ya getirmemiz lazım. Geçen sezonlarda takvimler uymadığı için olmamıştı ama bu sezon Cevat Soydaş’ta Frutti Extra Bursaspor, Frutti Extra Cup’ta da biz yer alacağız. Sporun sevildiği bir şehirde yaşıyoruz ve basketboldaki çıkışı devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Özgüvenimiz yerine geldi”

Bursa’nın spora olan tutkusunun basketbolla devam ettiğini belirten TOFAŞ Spor Kulübü Başantrenörü Orhun Ene ise “Anadolu'dan aynı şehrin iki kulübünün böyle bir mücadeleyi ortak olmasını çok değerli görüyorum. Görevi aldığımızda bizim için büyük bir sorumluluk vardı. Kötü başladığımız bir sezonda play-off yaparak şehre karşı olan görevimizi yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda planladığımız noktanın çok ilerisindeyiz ve hala daha iyi şeyler yapmaya aç beraber oynama arzusu taşıyan ve bunu yeterli bulmayan bir ekibe sahibiz. Bizi takip edenler son 8-9 haftada oynadığımız basketbolu, öz güvenimizin nereye geldiğine ve oyunumuzda nasıl etkilediğini de gördü. Takımımız sadece bir dönem kötü oynamış ama kalitesi ortada bir ekipti. Özgüvenle birlikte iyi oynamaya başlayıp son dönemde çok nadir görülen bir grafiğe imza attık. İyi basketbolu kendi sahamızdaki maçlarda oynayabilmek çok önemli. Eğer biz deplasmanda üstümüze düşen görevi yerine getirirsek, iç sahada da taraftarımızdan gelecek destekle beraber güzel bir sonuca imza atabiliriz” diye konuştu.