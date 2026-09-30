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Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı
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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 2 Ekim Cuma günü Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak millilerin aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına ve tedavisine kulübü Beşiktaş'ta devam edilmesine karar verildi.

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