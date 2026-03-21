Osimhen açıkladı: Ameliyat olacak mı, sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Galatasaraylı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda oynanan Liverpool maçında sakatlık yaşamış ve kolunu kırmıştı. Osimhen, sakatlığıyla ilgili ilk kez konuştu ve sahalardan kaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

Ülkesi Nijerya'da bir yayıncıya konuşan yıldız forvet konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Daha kötülerini yaşadım"

"Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümden yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hala sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey.

"Önce kırıldığını anlamadım"

Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı.

"Konate bana Instagram'dan mesaj attı"

Liverpoollu oyuncular maçtan sonra bana ulaştılar. Bu şeyin ciddi olduğunu bilmiyorlarmış. Konate bana Instagram'dan mesaj attı. Bana zarar vermek istememiş. Önceki sakatlıklarıma kıyasla bu hiçbir şey.

"Ameliyat olmam lazım, maksimum 5-6 hafta yokum"

Ameliyat olmam lazım. Kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta. İlk 4 hafta dinlenme ve iyileşme süreci. Sonraki 2 hafta ise tek başına antrenman yapıyorsun, kondisyonunu geri kazanıyorsun."