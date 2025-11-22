Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Gençlerbirliği maçında Osimhen var mı, sakat mı?

Osimhen oynayacak mı? Zirve yarışını sürdüren sarı-kırmızılılar için kritik önem taşıyan bu mücadele, alt sıralardan çıkmak isteyen Gençlerbirliği açısından da büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Taraftarlar ise bu noktada Osimhen'in oynayıp oynamayacağı konusunda bilgiler edinmek istiyor. İşte Osimhen son durumu ve sakatlık gelişmeleri...

Osimhen oynayacak mı?

Galatasaray’da gözler yıldız golcü Victor Osimhen’e çevrilmiş durumda. Nijeryalı oyuncunun 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediği, sağlık ekibinin de bu hedef doğrultusunda yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Ancak Gençlerbirliği maçında forma giyip giymeyeceğine ilişkin net karar, teknik heyetin son kontrollerinin ardından verilecek.

Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray – Gençlerbirliği karşılaşması 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Rams Park’ta oynanacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Maç, 22 Kasım Cumartesi akşamı Bein Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Galatasaray maçı canlı izlenir mi?

Mücadele canlı yayınlanacak olup resmi yayıncı programı açıklandıkça detaylar netleşecek.

Hafta içi yapılan antrenman raporları, puan durumu, sakat–cezalı listesi ve iki takımın son maç performansları da taraftarların yakın takibinde. Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem moral bulmayı hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.