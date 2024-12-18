Osimhen transferinde yolsuzluk soruşturması: İki ofise baskın yapıldı

Sezon başında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan ve kısa sürede attığı gollerle takımın en önemli isimlerinden biri olan Osimhen için ortaya kritik bir iddia atıldı. Oyuncunun geçmişteki transferi için soruşturma açıldı.

Sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalar yürütürken, İtalya ve Fransa'da Osimhen'in Lille'den Napoli'ye transferinde olası yolsuzluklar hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Napoli'nin Castel Volturno ve Roma'da yer alan ofislerinde 2020 yazında bazı oyuncuların alımı ve satımıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yasa dışı davranışlarla ilgili yararlı belgelerin toplanması amacıyla' aramalar yapıldı.

Konu ile ilgili Osimhen'i Napoli'ye satan Lille'in yeni başkanı Olivier Letang, L'Equipe'e özel açıklamalarda bulundu.

"Kulübün kasasına 7 milyon Euro girdi"

Fanatik'in haberine göre konu ile alakalı konuşan Letang, "Osimhen'in satışından elde edilen net gelir 68 milyon değildi, çünkü 20 milyona gelen dört oyuncu olduğunu unutmamalıyız, yani değer fiilen sıfırdı. Dolayısıyla, tüm aracıların ücretleri, sermaye kazançları, komisyonlar da dahil olmak üzere operasyonun dengesini kurarsak, kulübün kasasına yaklaşık 7 milyon girdi" dedi

Sözlerine devam eden Letang, "Pratikte Lille, Carlos Baléba, Amadou Onana, Sven Botman ve Leny Yoro ile çok daha fazla para kazandı. Çok daha fazla, çünkü bu oyuncular için komisyon, aracılar ve benzeri şeyler ödemedik. Tüm para kulübün kasasına girdi" açıklamasında bulundu.