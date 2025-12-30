Osimhen ve En-Nesyri Avrupa'nın en golcü isimleri arasında yer aldı

Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen ile Fenerbahçe’nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Avrupa’nın önde gelen 10 liginde en çok gol atan futbolcular arasında yer aldı.

İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde forma giyen oyuncuların performansları üzerinden yapılan sıralamada iki Süper Lig oyuncusu da ilk 10’a girmeyi başardı.

Listede İspanya, Almanya, İngiltere ve Türkiye’den ikişer, Fransa ve Portekiz’den ise birer futbolcu yer aldı.

Zirvede Mbappe var

2025 yılında Avrupa’nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan futbolcu, Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe oldu. Fransız yıldız, geçen sezon çıktığı 56 resmi maçta 58 gol kaydederek listenin ilk sırasında yer aldı.

Mbappe’yi 48 golle Harry Kane, 42 golle ise Vangelis Pavlidis takip etti.

Osimhen beşinci sırada

Victor Osimhen, 2025 yılında attığı 37 golle sıralamada 5. basamakta yer aldı.

Galatasaray formasıyla yıl içinde 42 resmi maça çıkan 27 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 37 kez gol sevinci yaşadı.

Osimhen, Erling Haaland ile aynı gol sayısına ulaşırken; Viktor Gyökeres, Serhou Guirassy, Ousmane Dembele ve Julian Alvarez gibi isimleri geride bıraktı.

En-Nesyri dokuzuncu sırada

Fenerbahçe’nin golcüsü Youssef En-Nesyri ise 2025 performansıyla listede 9. sıraya yerleşti. Faslı santrfor, sarı-lacivertli formayla çıktığı 53 resmi maçta 29 gol kaydetti.

PSG forması giyen Ousmane Dembele, 2025 yılında attığı 29 golle sıralamanın 8. sırasında yer aldı. Fransız futbolcu, yıl içinde 42 resmi maçta bu performansı sergilerken, PSG ile lig ve Avrupa kupalarında önemli başarılar yaşadı.