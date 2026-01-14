Osmanlı Yatırım, Göztepe Spor Kulübü’nün forma sağ kol sponsoru oldu

ISONEM Park Gürsel Aksel SSYM’de düzenlenen lansmana, Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Topbaş ve Dijital Pazarlama Direktörü Mustafa Fuat Vardar katıldı.

Lansmanda konuşan Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan, “Göztepe Spor Kulübü olarak hedeflerimizi yalnızca saha içindeki başarılarla sınırlamıyor; kulübümüzü geleceğe taşıyacak güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir iş birliklerine de büyük önem veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Osmanlı Yatırım ile 2,5 yıllık uzun vadeli bir forma sağ kol sponsorluğu anlaşmasına imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin kulübümüze hem sportif hem de kurumsal anlamda önemli değerler katacağına; karşılıklı güven ve ortak hedefler çerçevesinde uzun soluklu bir yol arkadaşlığının başlangıcı olacağına yürekten inanıyorum. Osmanlı Yatırım ailesine camiamıza hoş geldiniz diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Topbaş ise “Göztepe’nin yıllara dayanan geleneği, güçlü camia kültürü ve güven veren duruşu ile Osmanlı Yatırım’ın kurumsal değerlerinin örtüşmesi, bu iş birliğini bizim için son derece anlamlı kılıyor. Attığımız bu adımı yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değil; güven, istikrar ve ortak hedefler etrafında şekillenen uzun vadeli ve güçlü bir birlikteliğin ifadesi olarak görüyoruz. Bu iş birliğinin, her iki kurumun marka değerine ve sürdürülebilir başarı vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Yapılan anlaşma kapsamında Osmanlı Yatırım, 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları boyunca Göztepe Futbol A Takımı’nın forma sağ kol sponsoru olacak.