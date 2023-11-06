Oyuna alınmamıştı: Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu konuk etti. Arda Güler'in ilk kez bir maç kadrosunda yer aldığı maçta Real Madrid golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 29'a yükseltirken liderlik koltuğunu Girona'ya kaptırdı.

Öte yandan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e forma şansı vermediği için milli futbolcu, başkent ekibiyle ilk maçına çıkabilme şansını bulamadı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ancelotti, Arda'nın neden oyuna alınmadığıyla ilgili, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, yakında oynayacak." ifadelerini kullandı.

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde 8 Kasım Çarşamba günü sahasında Braga'yı konuk edecek.

Arda Güler'in bu maçın kadrosunda da olması bekleniyor.