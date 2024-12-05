Paraşütçü THY pilotundan yeni rekor

ABD’nin Arizona eyaleti semaları 30 Kasım’da rekor bir paraşüt atlayışına daha sahne oldu. 20 farklı ülkeden 96 profesyonel paraşütçü yeni bir Formasyon Dünya Rekoru kırabilmek için bir araya geldi. Yaklaşık 5 bin 700 metre yükseklikten atlayarak ele ele verip ‘Baş Yukarı’ pozisyonda daha önceden belirledikleri formasyonu oluşturmaya çalışan paraşütçüler 20’nci deneme sonunda hedeflerine ulaştı.

Kaan Özenmiş, atlayıştaki tek Türk paraşütçü

Sporcular, kendilerine rekor için tahsis edilen son gün yaptıkları son atlayışta 2019 yılında 84 kişi tarafından yapılan atlayışı geçerek yeni Formasyon Dünya Rekoru kırmayı başardı. Aynı zamanda Türk Hava Yolları pilotu olan ve atlayıştaki tek Türk paraşütçü olan Kaan Özenmiş atlayışta ayrıca merkezdeki 40 kişilik ekibe seçildi.