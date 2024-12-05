Paraşütçü THY pilotundan yeni rekor
Türk paraşütçü Kaan Özenmiş, gökyüzü dalışı olarak bilinen 'Skydiving' rekorlarına devam ediyor. Bu alanda şimdiye kadar toplamda 14 Avrupa ve dünya rekoru bulunan Özenmiş, 20 farklı ülkeden 96 sporcunun yer aldığı atlayışta yeni bir Formasyon Dünya Rekoru kıran ekip arasında yer aldı.
ABD’nin Arizona eyaleti semaları 30 Kasım’da rekor bir paraşüt atlayışına daha sahne oldu. 20 farklı ülkeden 96 profesyonel paraşütçü yeni bir Formasyon Dünya Rekoru kırabilmek için bir araya geldi. Yaklaşık 5 bin 700 metre yükseklikten atlayarak ele ele verip ‘Baş Yukarı’ pozisyonda daha önceden belirledikleri formasyonu oluşturmaya çalışan paraşütçüler 20’nci deneme sonunda hedeflerine ulaştı.
Kaan Özenmiş, atlayıştaki tek Türk paraşütçü
Sporcular, kendilerine rekor için tahsis edilen son gün yaptıkları son atlayışta 2019 yılında 84 kişi tarafından yapılan atlayışı geçerek yeni Formasyon Dünya Rekoru kırmayı başardı. Aynı zamanda Türk Hava Yolları pilotu olan ve atlayıştaki tek Türk paraşütçü olan Kaan Özenmiş atlayışta ayrıca merkezdeki 40 kişilik ekibe seçildi.