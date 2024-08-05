  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Takip Et

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finaldeki rakibi, Sırbistan'ı 3-1 mağlup eden Çin oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Takip Et

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Gruptaki son maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup eden ve grubu lider tamamlayan Çin, Filenin Sultanları'nın rakibi oldu.

Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, 6 Ağustos Salı günü A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

İtalya-Sırbistan

ABD-Polonya

Spor
PARİS OLİMPİYATLARI MADALYA DURUMU (5 AĞUSTOS 2024)! 2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralaması (Türkiye)
2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralaması (Türkiye)
Galatasaray, Gabriel Sara’yı açıkladı
Galatasaray, Gabriel Sara’yı açıkladı
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fas'ta ikinci oldu
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fas'ta ikinci oldu
Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri satışa çıkıyor
Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri satışa çıkıyor
Okan Buruk: Bu mağlubiyette birinci sorumluk benim
Okan Buruk: Bu mağlubiyette birinci sorumluk benim
Beşiktaş, Süper Kupa’yı 3. kez kazandı
Beşiktaş, Süper Kupa’yı 3. kez kazandı