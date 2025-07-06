Paris Saint-Germain yarı finalde
FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman devi Bayern Münih, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 78. dakikada Desire Doue'nin golüyle PSG 1-0 öne geçerken, 82. dakikada William Pacho ve 90+2. dakikada Lucas Hernandez kırmızı kart görmesiyle Fransız ekibi 9 kişi kaldı. 90+6. dakikada Paris Saint-Germain, Dembele'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi. 90+8. dakikada Bayern Münih penaltı kazandı.
VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Taylor, penaltıyı iptal etti ve mücadele Fransız ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Luis Enrique'nin öğrenceleri adını yarı finale yazdırdı.