Partizan Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Partizan Fenerbahçe maçı şifresiz mi? THY EuroLeague maçını şifresiz izlemek isteyenler konunun detaylarını araştırıyor. Karşılaşmanın başlayacağı saat ile şifresiz olup olmadığı merak ediliyor.

PARTİZAN FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Partizan ile Fenerbahçe Beko arasında 21 Kasım 2025’te oynanacak THY EuroLeague maçı, TSİ 22.30’da Belgrad Arena’da gerçekleşecek.

Yayıncı kanallar ise S Sport ve S Sport Plus olarak açıklandı. Maç şifresiz değil; her iki kanal da ücretli yayın platformlarıdır.

Bu kritik mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Partizan ile kozlarını paylaşacak taraftarlar için hem saha hem ekran gerilimi yüksek bir karşılaşma olacak.

PARTİZAN FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Basketbol THY EuroLeague'de heyecan dorukta! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 12. hafta mücadelesinde Sırbistan ekibi Partizan'a konuk oluyor. 21 Kasım 2025 Cuma (bugün) günü Belgrad Arena'da oynanacak kritik karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli takım, bu zorlu deplasman öncesi ligde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi alarak 10. sırada yer alıyor. Rakip Partizan ise 11 maçta 4 galibiyetle 17. sırada bulunuyor. İki takım, EuroLeague tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Belgrad'da oynanan mücadeleyi Partizan kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, üst sıralara tırmanmak ve play-off yarışındaki iddiasını sürdürmek için bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.