Pendikspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş, lig tarihinde kendi rekorunu egale etti

Trendyol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pendikspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 4-0'lık skorla yenik ayrıldı. Siyah beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 8. kez mağlup oldu.

Beşiktaş, lig tarihinin bu aşamalarında daha fazla mağlubiyet aldığı bir sezonu 1975-1976 ve 1980-1981 sezonlarında yaşadı.

Pendikspor'un galibiyet golleri; Umut Nayir, Halil Akbunar, Mame Thiam ve Sequeira'dan geldi.

Fernando Santos'la ilk mağlubiyet

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna getirilen Fernando Santos, Beşiktaş'ın başında 3. maçına çıktı. Portekizli teknik direktör, Beşiktaş'taki ilk yenilgisini Pendikspor deplasmanında 4-0'lık skorla yaşadı. Santos'lu Beşiktaş ilk iki maçta, Karagümrük'ü 3-0 ve Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Semih Kılıçsoy'un serisi bitti

Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta gol atan Semih Kılıçsoy, Pendikspor karşısında skor üretemedi ve oyundan 66. dakikada çıktı. 18 yaşındaki genç futbolcu, son 4 maçta 5 gol ve 2 asistlik performansa imza atarak spor kamuoyununun dikkatini çekti.

3'üncü sıradaki Trabzonspor ile fark 5'e çıkabilir

Pendikspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Trendyol Süper Ligi'nin 21. haftasında 35 puanla 4. sırada yer aldı. 3. sırada bulunan Trabzonspor'un 37 puanı bulunuyor. Bordo mavililer, yarın kendi evinde Galatasaray'ı mağlup ederlerse Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükseltecek ve 3. sıra için daha avantajlı olan takım olacak.

Beşiktaş 8 eksikle çıktı

Beşiktaş, Pendikspor maçına 8 eksikle çıktı. Siyah beyazlı takımda sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic ve Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Salih Uçan ve Emrecan Uzunhan ile; Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Omar Colley, Aboubakar, Masuaku ve Daniel Amartey Pendikspor karşılaşmasında forma giymedi.