Pendik’te Konyaspor futbolcularını taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 yaralı

Pendik'te, Konyaspor'un genç takımını taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 TR 870 plakalı otobüs, TEM Otoyolu Mecidiye mevkisinde aynı yönde giden 34 MHS 834 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün Konyaspor'un genç takımında yer alan futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp personelini taşıdığı öğrenildi.

Konyaspor Kulübü: Kazada futbolcularımızın hayati tehlikeleri yok

TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı (U19) takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün kaza yaptığını, yaralıların tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Yeşil beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından, takım otobüsünün TEM Otoyolu İstanbul Kurtköy mevkiinde tır ile çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

"Geçmiş Olsun Konyaspor Futbol Akademisi" başlığıyla duyurulan açıklamada, "Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakan Bak'tan Konyaspor'a geçmiş olsun mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜMOSAN Konyaspor 19 yaş altı takımını taşıyan takım otobüsünün kaza yapması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün tır ile çarpışarak kaza yaptığını üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni ediyor, Konyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."