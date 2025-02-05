  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi
Takip Et

PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bilinçli olarak sarı kart gördüğü gerekçesiyle disipline sevk edilen Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Galatasaray maçında bilinçli olarak sarı kart görmesi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen sarı-kırmızılı futbolcuya isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK karşılaşmasının 90+6. dakikasında sarı kart görerek, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşmüştü.

Galatasaray, savunma oyuncusu Victor Nelsson'u Roma'ya kiraladıGalatasaray, savunma oyuncusu Victor Nelsson'u Roma'ya kiraladıSpor

 

PFDK'dan Fenerbahçe'ye 26 blok kapatma cezasıPFDK'dan Fenerbahçe'ye 26 blok kapatma cezasıSpor

 

Spor
Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur! Torino'ya attığı gol, "ocak ayının golü" seçildi
Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur! Torino'ya attığı gol, "ocak ayının golü" seçildi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul’a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul’a geldi
Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'yı duyurdu
Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'yı duyurdu
Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerini noktaladı
Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerini noktaladı
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda avantaj yakaladı
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda avantaj yakaladı