  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. PFDK açıkladı: Bahis soruşturması kapsamında Yener İnce ve Saruman Karaman dahil 507 kişiye ceza
Takip Et

PFDK açıkladı: Bahis soruşturması kapsamında Yener İnce ve Saruman Karaman dahil 507 kişiye ceza

PFDK, bahis soruşturması kapsamında 507 kişiye verilen yeni cezaları açıkladı. Buna göre Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce 45 gün, Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
PFDK açıkladı: Bahis soruşturması kapsamında Yener İnce ve Saruman Karaman dahil 507 kişiye ceza
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 507 kişiye verilen cezaları açıkladı.

Kurul, Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

İşte PFDK'nın açıklaması:

 "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.03.2026 tarih ve 60 sayılı toplantısında, FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış kişilerle ilgili almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir."

TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değiştiTFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değiştiSpor
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi açıklandıSüper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi açıklandıSpor