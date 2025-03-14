PFDK açıkladı! Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in cezası belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta hakem Yasin Kol'a gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart gören Günay Güvenç'in cezası açıklandı.

1 maç men ve para cezası verildi

Buna göre yapılan açıklamada tecrübeli kaleciye 1 maç men cezası verildi Ayrıca Günay'a 58 bin TL para cezası da verildi. Günay Güvenç, Antalyaspor maçında cezasını çekecek.

PFDK’dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray A.Ş.'nin, 09.03.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 60.750.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. sporcusu Günay Güvenç'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."