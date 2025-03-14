PFDK açıkladı! Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in cezası belli oldu
Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta hakem Yasin Kol'a gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart gören Günay Güvenç'in cezası açıklandı.
1 maç men ve para cezası verildi
Buna göre yapılan açıklamada tecrübeli kaleciye 1 maç men cezası verildi Ayrıca Günay'a 58 bin TL para cezası da verildi. Günay Güvenç, Antalyaspor maçında cezasını çekecek.
PFDK’dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray A.Ş.'nin, 09.03.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 60.750.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. sporcusu Günay Güvenç'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."