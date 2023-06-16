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PFDK, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın para cezasını onadı

PFDK, Galatasaray'a verilen toplam 944 bin 500 lira ile Fenerbahçe'ye verilen 225 bin lira para cezasını onadı.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği para cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulunun, Galatasaray Kulübüne çeşitli gerekçelerle verilen toplam 944 bin 500 lira para cezasını onadığı belirtildi.

Futbolcuların yanı sıra teknik sorumlunun maç sonu flaş röportaja ve basın toplantısına katılmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 225 bin lira para cezasına yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı kaydedildi.