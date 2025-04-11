PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne para cezası

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 2 milyon, Beşiktaş'a 930 bin, Fenerbahçe'ye 168 bin, Kasımpaşa'ya 525 bin, Bellona Kayserispor'a 300 bin ve Net Global Sivasspor'a da 120 bin lira para cezasına hükmetti.

Disiplin kurulu, Beşiktaş futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'a ciddi faulü sebebiyle 1 maç ceza verirken, Bellona Kayserispor forması giyen isimlerden Gökhan Sazdağı'na 1 maçtan men, Onurcan Piri'ye ise 1 maçtan men ve 29 bin 250 lira ceza verdi.

PFDK, Trabzonspor yöneticisi Taner Fikret Saral'ı da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle 45 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 1 milyon 500 bin lira cezasına çarptırdı.