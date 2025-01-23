PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil 6 takıma ceza

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Fenerbahçe'ye 1 milyon 311 bin, Galatasaray'a 663 bin, Atakaş Hatayspor'a 450 bin, Adana Demirspor'a 180 bin, Beşiktaş'a 168 bin, Reeder Samsunspor'a 120 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Barası'yı 2 maçtan men ederken, İstanbul Başakşehir Kulübü yöneticisi Mesut Altan'a 58 bin 500 lira para cezası kesti.

Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.