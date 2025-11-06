  1. Ekonomim
PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Kocaelispor ve Zecorner Kayserispor’a çeşitli para ve men cezaları verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş toplam 1 milyon 640 bin lira, Fenerbahçe 520 bin lira, Trabzonspor 500 bin lira, Galatasaray ve Kocaelispor 400'er bin lira, Zecorner Kayserispor 220 bin lira para cezası aldı.

Kurul, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart nedeniyle 1 maç hak mahrumiyetinin yanı sıra 80 bin lira da para cezası verirken, Orkun Kökçü'nün 2 resmi müsabakadan men edilmesine hükmetti.

Trabzonspor'da da Galatasaray maçında kırmızı kart gören Benjamin Bouchouari, 2 maç men cezası aldı.

Zecorner Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, kulüp yöneticileri Rıza Erkut Yurdemi, Mustafa Baki Ersoy'a 40'ar bin lira para cezası verilirken, sarı-kırmızılı kulübün antrenörlerinden Vitor Tercolo toplam 30 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, Kocaelispor, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bazı taraftarlarının biletlerine de bir sonraki müsabaka için ceza verildi.

