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PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi.

AA
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PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası
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TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün, 3 Ağustos'ta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne ise aynı maçta taraftarlarının sebep olduğu saha olayları yüzünden 112 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

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