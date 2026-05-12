PFDK'dan Beşiktaş ve Konyaspor'a para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle iki takıma da 220'şer bin lira para cezası uyguladı.

Disiplin kurulu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'ye de taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 110 bin lira para cezası verdi.