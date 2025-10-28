PFDK'dan Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası

  1. Ekonomim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'a, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca kurul tarafından Beşiktaş'a aynı sebepten dolayı bir sonraki deplasmanda, Konyaspor'a ise söz konusu nedenden iç sahada oynanacak ilk karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası verildi.

