  PFDK'dan derbi öncesi Ederson kararı
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe kalecisi Ederson Santana de Moraes hakkında, cezaya yer olmadığına karar verildi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe'de kaleci Ederson, maç sırasında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

PFDK kararlarını açıklayan TFF, Ederson'un bir ihlal yapmadığı gerekçesiyle ceza verilmediğini açıkladı:

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."

