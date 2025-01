PFDK'dan Fenerbahçe'ye 26 blok kapatma cezası

Takip Et

PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki 26 bloğun 1 maçlığına bloke edildiği duyuruldu.

Kayserispor'da takım arkadaşına tokat atarak kırmızı kart gören Stephane Bahoken'e ise 3 maç men cezası verildi.

PFDK kararları şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 525.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E, F, K, M, N, L, MARATON ÜST TRİBÜN G, H, I, F, FENERİUM ALT AVİS TRİBÜN C, D, KUZEY TRİBÜN K, L, M, C, D, E, MARATON ALT TRİBÜN F, G, H, I, A, B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı röportajında yer alan Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına karar verilmiştir."