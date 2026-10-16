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PFDK'dan Süper Lig'de 5 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor, Kocaelispor, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e para cezası verdi.

Haber Merkezi
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PFDK'dan Süper Lig'de 5 kulübe para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor'a 780 bin lira, Kocaelispor'a 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 280'er bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi'yi 3 maç men, Trabzonsporlu oyuncu Melih Kabasakal'ı da 1 maç men cezasına çarptırdı.