PFDK'den dört büyüklere ceza yağdı: Adalı ve Kavukcu'ya ek 'hak mahrumiyeti' cezası
PFDK, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a milyonlarca liralık para cezası verdi. Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL ek ceza uygulanırken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da 15 gün cezalandırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) dört büyük kulübe çeşitli para cezaları uyguladığını duyurdu. Açıklamaya göre Galatasaray’a 3 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe’ye 760 bin TL, Beşiktaş’a 3 milyon 700 bin TL ve Trabzonspor’a 400 bin TL para cezası verildi.
PFDK, ayrıca Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’ya 45 gün hak mahrumiyeti ile 3 milyon TL para cezası uygulanmasına hükmetti.
Kavukcu 45 gün men edildi
TFF, 11 Aralık 2025 günü PFDK kararlarını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılana açıklamaya göre Beşiktaş 3 milyon 700 bin TL, Galatasaray 3 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe 760 bin TL ve Trabzonspor 400 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Aynı kararda Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve 3 milyon TL'lik ceza aldı. Kurul ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.