PFDK'den dört büyüklere ceza yağdı: Adalı ve Kavukcu'ya ek 'hak mahrumiyeti' cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) dört büyük kulübe çeşitli para cezaları uyguladığını duyurdu. Açıklamaya göre Galatasaray’a 3 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe’ye 760 bin TL, Beşiktaş’a 3 milyon 700 bin TL ve Trabzonspor’a 400 bin TL para cezası verildi.

Aynı kararda Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve 3 milyon TL'lik ceza aldı. Kurul ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.