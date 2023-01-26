PFDK'den Dursun Özbek kararı: 50 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'e ise Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı 100 bin lira para cezası kesti.

Kayserispor Başkanı Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti

PFDK, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul, Beşiktaş müsabakasından sonra hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle başkan Çamlı'ya hak mahrumiyetinin yanı sıra 200 bin lira da para cezası kesilmesine hükmetti.

Disiplin kurulu, Kayserispor Kulübünün 11 görevlisine de 15'er gün hak mahrumiyeti uyguladı.