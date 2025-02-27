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PFDK'den Mourinho ve Okan Burak'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 maç ceza verdi.

Haber Merkezi
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PFDK'den Mourinho ve Okan Burak'a ceza
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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren derbinin ardından yaşanan söz düellosu ceza yağmuruna sebep oldu.

Mourinho ve Burak'a ceza

PFDK, Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç ceza verdi.

Hakem odasına gitmek ve hakeme yönelik ifadelerden 2 maç, basın toplantısı ifadelerinden spormenliğe aykırı harektten 2 maç ceza alan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olduğu için, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

Basın toplantısındaki ifadelerinin futbolun itibarını zedelemeye yönelik olması nedeniyle ceza alan Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta kulübede yer alamayacak.

Tahkim kuruluna yapılacak itirazlar neticesinde cezaların son hali de netleşecek.

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