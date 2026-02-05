PFDK'nın Skriniar kararı belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.



Beşiktaş'ın yeni transferi Kristijan Asllani, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.



Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, 2 maç ceza aldı.



TFF'nin 53 maddede açıkladığı cezalar şöyle:



1- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, 30.01.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜNÜ BATI ALT C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu SAMİ UĞURLU’nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- RAMS BAŞAKŞEHİR FK’nın, 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada RAMS BAŞAKŞEHİR FK idarecisi MESUT ALTAN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu KRISTJAN ASLLANI’nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GALATASARAY A.Ş.’nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 208 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- KOCAELİSPOR Kulübünün, 02.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu NUMARALI ALT VİP 115 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN 319, 320, 321, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 218, 219, 220, DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301, 326, 327, DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 101, 125, 126, HYUNDAİ GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 206, 207, 208, HYUNDAİ GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN 306, 308, 308 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 02.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 316-A, 316-B, 317 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMİR HULUSİ YOLAÇ’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu FAHRİ KEREM AY’ın, 30.01.2026 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, 31.01.2026 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 310.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ERZURUMSPOR FK’nın, 31.01.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- SMS GRUP SARIYERSPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ARCA ÇORUM FK’nın, 31.01.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY E 4 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

16- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK sporcusu IVAN CEDRIC BIKOUE EMBOLO’nun, 01.02.2026 tarihinde oynanan BANDIRMA SPOR-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BOLUSPOR Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, İdeolojik Propaganda Yapılması nedeniyle FDT’nin 42/4. ve 42/2. maddeleri uyarınca 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu ÇEKDAR ORHAN’ın, İdeolojik Propaganda Yapması nedeniyle FDT’nin 42/4. ve 42/1-a maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 02.02.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, kulüp başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricindeki kuruluşa röportaj vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü VEDAT ATA’nın, 01.02.2026 tarihinde oynanan KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- SOMASPOR Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan SOMASPOR-MUŞ SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- MUŞ SPOR Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan SOMASPOR-MUŞ SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUŞ SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 38.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan GÜZİDE GEBZE SPOR-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA,

27- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK’nın, 01.02.2026 tarihinde oynanan ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TLPARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- İSKENDERUNSPOR A.Ş.’nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM DEMİRKAN’ın, 01.02.2026 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM DEMİRKAN’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü Başkanı MUSTAFA KEMAL SARAÇOĞLU’nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü antrenörü FEVZİ ÖZKAN’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- BUCASPOR 1928 Kulübü teknik sorumlusu TOLGA DOĞANTEZ’in, 01.02.2026 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/1-b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü idarecisi OLCAY İLERİ’nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü malzemecisi KADİR KIRMIZIÇİÇEK’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübü görevlisi ABDULAZİZ SOLMAZ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.’nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. sporcusu ABDULLAH UYSAL hakkında, cezaya uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. teknik sorumlusu ERCÜMEND HÜLAKÜ COŞKUNDERE’nin, cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

35- BURSA YILDIRIM SPOR Kulübü sporcusu ERKAN ŞENTÜRK’ün, 31.01.2026 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ-YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- YALOVA FK 77 SPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ-YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YALOVA FK 77 SPOR Kulübünün, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YALOVA FK 77 SPOR Kulübü malzemecisi ENGİN DOĞAN’ın, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 4 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YALOVA FK 77 SPOR Kulübü sporcusu İZZET TOPATAR’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, misafir takım seyirci tribününde bulunan kadın tuvaletlerinde elektrik tesisatının ve su sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübü Başkanı SEDAT YAVUZ’un, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- GALATA SPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-BULVARSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- İNKILAP FUTBOL SPOR Kulübü görevlisi AYDIN DURSUN’un, 01.02.2026 tarihinde Ömerli Stadında oynanan İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ-BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. antrenörü AHMET HAKAN ARSLANAĞIZ’ın, 01.02.2026 tarihinde oynanan BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka boyunca akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. masörü SALİM BÜYÜKGÜLER’in, müsabakanın 46. dakikasından itibaren akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- SİLİVRİSPOR Kulübü idarecisi YUNUS YAŞAR’ın, 01.02.2026 tarihinde oynanan BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka boyunca akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESİ SPOR-HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- PAZARSPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan PAZARSPOR-SEBAT GENÇLİK SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ALPER DEMİRBAŞ’ın, 31.01.2026 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATSA BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü ONUR DOĞA HASEKİLİ’nin, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FK A.Ş.’nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KARABÜK İDMANYURDU SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KARABÜK İDMANYURDU SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- TOKAT BELEDİYE SPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ev sahibi takımın bayrak direğine Uefa Respect, Lig, Misafir takım ve Ev sahibi takım bayraklarını çekmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- 52 ORDUSPOR FK’nın, 01.02.2026 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-1926 BULANCAKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

51- GİRESUNSPOR Kulübünün, 01.02.2026 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ-İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, misafir takımın organizasyon toplantısında kendi bayrağını yanında bulundurmamasından ve stadyum müdürüne teslim etmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

53- NAZİLLİ SPOR A.Ş.’nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-NAZİLLİ SPOR A.Ş TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.