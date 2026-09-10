PFDK'ye sevk edilmişti: Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kurul, siyah-beyazlı oyuncuya para cezasının yanı sıra 100 bin TL para cezası uyguladı.

PFDK, İstanbul Başakşehir'den Umut Bozok'a ve Göztepe'den Ogün Bayrak'a 2'şer maç men cezası verirken Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, 500 bin TL para cezası aldı.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ve Erzurumspor Teknik Direktörü Ziya Akçeken'e 1'er müsabakadan men ve 100'er bin TL para cezası verildi. Kasımpaşa'da ise antrenör İlker Püren'e 3 maç men cezasıyla birlikte 100 bin TL para cezası uygulandı.

Beşiktaş Kulübü çeşitli gerekçelerle 555 bin TL, Trabzonspor ve Kocaelispor 280 bin TL, Galatasaray 200 bin TL ceza alırken Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Galatasaray'da yönetici Metin Öztürk ve Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'e cezaya yer olmadığına hükmedildi.