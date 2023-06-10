Pınar Karşıyaka, 4. kez play-off finalinde

Yarı final serisinde Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra biri deplasmanda olmak üzere üst üste 3 maçı kazanan Pınar Karşıyakalı oyuncular, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Türk Telekom maçının ardından her galibiyet sonrasında olduğu gibi sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

Pınar Karşıyaka, play-off'ta bu sezona kadar 3 finalinden 2'sini 1986-1987 ve 2014-2015'te kazandı.

İzmir temsilcisi, bu sezon finaldeki rakibi Anadolu Efes'e 1983-1984 sezonunda yenilmiş, 2014-2015'te ise rakibini geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Pınar Karşıyaka final oynadığı sezonlarda 1983-1984'te sırasıyla Galatasaray ve İTÜ'yü saf dışı bıraktıktan sonra finalde Anadolu Efes'e yenildi.

İzmir temsilcisi, 1986-1987'de İTÜ ve Anadolu Efes'i eledikten sonra finalde Galatasaray'ı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Pınar Karşıyaka, 2014-2015'te başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sırasıyla Banvit, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i geçerek ikinci şampiyonluğunu yaşadı.