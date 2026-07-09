Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu

Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya'ya elendikten sonra Roberto Martinez ile yollarını ayıran Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın yeni teknik direktörünü belirledi.

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus oldu.

Jesus ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. 71 yaşındaki teknik direktörün Uluslar Ligi, Euro 2028 ve bir sonraki Dünya Kupası'nda takımın başında olması planlanıyor.

2030 Dünya Kupası, Portekiz, İspanya ve Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kariyeri boyunca çok sayıda takım çalıştıran Jesus, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Jesus son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın başındaydı.