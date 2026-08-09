Porto'nun golcüsü Deniz Gül'ün evine hırsız girdi: Maddi kayıp büyük

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Porto'nun genç futbolcusu Deniz Gül'ün evine hırsız girdi. Maçta olduğu sırada gerçekleştirilen soygunda yaklaşık 250 bin Euro değerinde saat ve mücevherin çalındığı öğrenildi.

Saat ve mücevherleri çaldılar

CNN Portugal'ın haberine göre eve giren hırsızların, Deniz Gül'e ait çok sayıda saat ve mücevheri beraberlerinde götürdüğü öğrenildi. Çalınan eşyaların toplam değerinin yaklaşık 250 bin Euro olduğu belirtildi.

Portekiz polisi harekete geçti

Olayın yaşandığı sırada Deniz Gül'ün Porto'nun Alverca ile oynayacağı karşılaşma için takım arkadaşlarıyla birlikte evinden uzakta olduğu aktarıldı. Hırsızlık olayının ardından Portekiz Kamu Güvenlik Polisi (PSP) harekete geçti.

Güvenlik kameraları inceleniyor

Portekiz polisi, olayla ilgili soruşturma başlatırken hırsızların kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Evde ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının, şüphelilerin tespit edilmesinde önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Galatasaray'a Deniz Gül önerisi

Öte yandan Deniz Gül'ün adı transfer gündeminde de yer alıyor. Genç golcünün menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirtilirken, Porto'nun oyuncuyu takımda tutmak istediği ifade ediliyor. Portekiz ekibinin, Deniz Gül için ancak 15-20 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde satışa onay vermeyi planladığı aktarılıyor.