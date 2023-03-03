  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Spor
  3. Potada derbi heyecanı
Takip Et

Potada derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın Beşiktaş Emlakjet ile Galatasaray Nef karşılaşacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Galatasaray Nef yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçların 7'sini kazanan ve 11'ini kaybeden Galatasaray Nef, averajla 11. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Emlakjet ise 4 galibiyet ve 14 mağlubiyetle ligde son sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Beşiktaş Emlakjet, 74-67'lik skorla kazanmıştı.

Real Madrid'i yenen Barcelona, kupada avantaj yakaladıReal Madrid'i yenen Barcelona, kupada avantaj yakaladıSpor

 