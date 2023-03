Premier Lig tarihinde bir ilk: Chelsea, stadında iftar verecek

İngiltere Premier Lig'de bir ilke imza atacak olan Chelsea, Ramazan ayında stadında iftar verecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Chelsea, Stamford Bridge'de ilk açık iftar programına ev sahipliği yapacak. 26 Mart Pazar günü kulüp ve bir Premier Lig stadı için bir ilk olacak şekilde Stamford Bridge'de saha kenarında bir açık iftar programına ev sahipliği yapacak." denildi.

Chelsea'nin stadındaki etkinlikle birlikte ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar verilmiş olacak.

Açıklamada, Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, "Ramazan Çadırı Projesi ile birlikte açık iftar programımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum ve bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gururluyuz. Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmalarımızın çok önemli bir yönüdür ve herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

We're excited to announce that we are hosting an Open Iftar in partnership with the @RamadanTent Project! ☪️



We'll be the first PL club to ever host an Iftar at their stadium and we look forward to welcoming our local Muslim community.#GamesForEquality