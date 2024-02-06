Premier Lig’de bir ilk: Kaleci Flekken tarihe geçti

Premier Lig’in 23. Haftasında Manchester City, Brentford deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazanırken, Brentford kalecisi bu sezon Premier Lig’de bir ilki gerçekleştirdi.

Brentford’un deneyimli eldiveni Mark Flekken, Manchester City karşısında takımını 1-0 öne geçiren golün asistini yaptı.

Flekken’in gerçekleştirdiği kaleci vuruşundan sonra City defansının hatasıyla seken top Maupay’ın önünde kaldı ve Fransız futbolcu topu ağlara gönderdi. Flekken verdiği gol pasıyla bu sezon assist yapan ilk kaleci oldu.