  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Premier Lig’de bir ilk: Kaleci Flekken tarihe geçti
Takip Et

Premier Lig’de bir ilk: Kaleci Flekken tarihe geçti

Premier Lig’de Manchester City’nin 3-1 mağlup ettiği Brentford’da kaleci Mark Flekken, takımının tek golünde asisti yapan isim oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Premier Lig’de bir ilk: Kaleci Flekken tarihe geçti
Takip Et

Premier Lig’in 23. Haftasında Manchester City, Brentford deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazanırken, Brentford kalecisi bu sezon Premier Lig’de bir ilki gerçekleştirdi.

Brentford’un deneyimli eldiveni Mark Flekken, Manchester City karşısında takımını 1-0 öne geçiren golün asistini yaptı.

Flekken’in gerçekleştirdiği kaleci vuruşundan sonra City defansının hatasıyla seken top Maupay’ın önünde kaldı ve Fransız futbolcu topu ağlara gönderdi. Flekken verdiği gol pasıyla bu sezon assist yapan ilk kaleci oldu.

Volkan Demirel'den Christian Atsu paylaşımıVolkan Demirel'den Christian Atsu paylaşımıSpor

 