Premier Lig’de rekor transfer harcaması: Hangi lig ne kadar harcadı?

Avrupa’nın en önemli beş ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’da (Ligue 1) yaz transfer dönemi hareketli geçti.

Diken'in haberine göre, Premier Lig, iki yaz önceki transfer rekorunu (2,8 milyar) kırarak yine zirvede yer aldı.

3,6 milyar Euro harcanan Premier Lig’i, 1,19 milyar Euro'yla Serie A, 851 milyon Euro'yla da Bundesliga izledi.

Süper Lig, listede 321 milyon Euro'yla yedinci. Fakat Süper Lig’de yaz transfer dönemi 12 Eylül Cuma 23:50’ye kadar sürecek.

Toplam gelir gider tablosunda yaz dönemini sadece iki lig artıda kapattı: Bundesliga ve Ligue 1.

Yedi ligde transfere ilişkin harcama tablosu şöyle:

Liverpool transferde rekor kırmaya devam ediyor

Hollandalı teknik adam Arne Slot yönetiminde geçen sezon Premier Lig’de şampiyonluğa uzanan Liverpool yaz döneminin en hızlı takımı oldu.

Önce kulüp rekorunu kırarak 116 milyon Euro'ya Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz’i kadrosuna katan ‘Kırmızılar’, Newcastle United’ın izin vermemesi nedeniyle krize dönüşen transferde İsveçli golcü Alexander Isak’ı son gün rekor bedelle (125 milyon sterlin) renklerine bağladı.

Liverpool, 144 milyon Euro'yla İngiltere futbol tarihinin rekorunu kırdı.

Avrupa’daki en pahalı ikinci transfer Benjamin Sesko. Oyuncu RB Leipzig’den Manchester United’a, 98,8 milyon Euro'ya transfer edildi.

Avrupa’nın beş büyük liginde en fazla transfer harcaması yapan takımlar şöyle:

Süper Lig’de transferde zirve Galatasaray’ın!

Süper Lig’de en fazla harcamayı 148 milyon Euro'yla Galatasaray yaptı. Sarı kırmızılılar Nijeryalı forvet Victor Osimhen’i 75 milyon Euro bedelle Napoli’den transfer etti. Transfer, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi.

En fazla gelir elde eden takım Chelsea

Transfer en fazla gelir elde eden takım 332 milyon Euro'yla Chelsea oldu.

Avrupa’nın beş büyük liginde transferden en fazla kazanan takımlar şöyle:

Süper Lig’de gelir lideri Trabzonspor oldu

Süper Lig’deyse listenin ilk sırasında 36 milyon Euro'yla Trabzonspor yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde sınır tanımıyor: Asensio, Ederson ve Uğurcan Çakır sürprizleri

Oksijen'in haberine göre ise, Türkiye'de son günlerine giren yaz transfer sezonu adeta bir harcama çılgınlığına sahne oluyor. Harcamalarda başı çeken iki ekipse ligin ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe.

Avrupa kupalarında oynayacak futbolcu listelerinin UEFA'ya teslim edilmesine saatler kala hem Galatasaray hem de Fenerbahçe önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe transferin son düzlüğüne girilirken, Paris Saint-Germain'in İspanyol yıldızı Marco Asensio ve Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'u renklerine bağladı.

Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi listesinin teslimine 24 saat kala Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayarak yılın en dikkat çeken transferlerinden birini yaptı. Sarı-kırmızılıların bugün Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı da renklerine bağlaması bekleniyor.

Transfermarkt verilerine göre bu sezon Süper Lig'de toplam 378 transfer yapıldı. Bu transferler için 320 milyon Euro bonservis bedeli harcandı. Kulüpler 356 futbolcuyla yollarını ayırırken, bu transferlerden de 157 milyon Euro gelir elde etti.

Galatasaray, tarihinin en maliyetli üç transferini bu sezon tamamladı

Süper Lig'de 2025/26 sezonuna başlarken, İstanbul'un üç büyük takımı da kendi transfer rekorlarını kırdı.

Galatasaray, geçen yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini Napoli'den 75 milyon Euro karşılında alarak Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza attı.

Sarı-kırmızılıların Monaco'dan 30,75 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı Wilfred Singo, Galatasaray tarihinin en pahalı ikinci transferi olurken, Trabzonspor'dan 27,5 + 3 milyon Euro bedelle transfer edilen Uğurcan Çakır da kulüp tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu.

Bu transferlerle birlikte Galatasaray, kulüp tarihinin en pahalı üç transferini de bu yaz yapmış oldu. Sarı-kırmızılıların daha önceki en pahalı transferi geçen yıl 18+5 milyon Euro bedelle kadroya katılan Gabriel Sara olmuştu.

Galatasaray bu sezon transferde yaklaşık 135 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca bedelsiz olarak transfer edilen Alman yıldız Leroy Sane'ye yıllık 9 milyon Euro maaş ödeceğini açıklamıştı. Sane, maaşının yanı sıra Galatasaray'da 3 yıla yayılmış halde toplam 15 milyon Euro imza ücreti de alacak.

Fenerbahçe, rekor bonservisi Kerem Aktürkoğlu için ödedi

Fenerbahçe'de de durum farklı değil. Geçen yıl transfer edilen Faslı golcü Yousef En Nesyri için 19,5 milyon Euro ödeyerek rekor kıran sarı-lacivertliler bu sezon bonservis rekorunu Kerem Aktürkoğlu ile tazeledi.

Fenerbahçe, Benfica'dan transfer edilen milli yıldız için 22,5+2,5 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

Salzburg'dan transfer edilen kanat oyuncusu Nene'ye 18+4 milyon euro bonservis ödenirken, kaleci Ederson'a 15, Asensio'ya ise 7,5 milyon euro ödendi.

Sarı-lacivertliler Brezilyalı file bekçisine yıllık 11 milyon euro maaş ödeneceğini açıkladı. Kiralık olarak kadroya katılan Jhon Duran'ın bir yıllık maliyetiyse 25 milyon Euro'yu buluyor.

Beşiktaş da rekor kırdı

Geçen sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş ise rakiplerine göre daha mütevazı hamleler yapsa da, bu yaz kendi transfer rekorunu kıran ekiplerden oldu.

Siyah-beyazlılar milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'yü 5 milyon Euro kiralama ve 25 milyon Euro zorunlu satın alma bedeliyle toplam 30 milyon Euro'ya transfer ederek tarihinin en pahalı transferini yaptı.

Beşiktaş ayrıca İngiliz golcü Tammy Abraham'ı da aynı formülle 2+13 milyon Euro bedelle transfer etti.

Il Post'un analizinde şu ifadeler kullanılmıştı:

"Dünyada çok az futbol kulübü, Türkiye'nin en iyi kulüpleri kadar harcama yapıyor; özellikle de Süper Lig'in Avrupa'nın en çok kazanan ligleri arasında 10. olduğu düşünüldüğünde, bu şaşırtıcı. Dahası, Türk kulüpleri transferlerden nispeten az kazanıyor ve ağır bir borç yükü altında.

Bu transferler, büyük sponsorluklar ve biraz da pervasız ticari anlaşmalar sayesinde mümkün oluyor, ancak birkaç yıl önce en belirleyici faktör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin kararlaştırdığı devlet katkısıydı."

Türk futbol kulüplerinin harcamalarını masaya yatıran The Economist ise Türkiye'deki enflasyonun ve liranın değer kaybının kulüplere fayda sağladığını savunmuştu.

Economist'in analizinde şu değerlendirme yapılmıştı:

"Paradoksal bir şekilde, kulüplerin yıldız oyuncuları karşılayabilmesinin bir nedeni Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon %85’e kadar tırmanmasına rağmen uzun süre faiz oranlarını düşük tuttu. Lira, 2021’de Euro karşısında 10 seviyesinden 2024’te neredeyse 40’a geriledi. Ancak Türkiye’nin en büyük kulüpleri çok sayıda Euro geliri elde ediyor. Analistlere göre Galatasaray, 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nden 32 milyon Euro kazandı; üç büyük İstanbul kulübü ise geçen sezon Avrupa Ligi maçlarından topluca 45 milyon Euro elde etti. Bayern Münih, Fransız savunmacı Sacha Boey için Galatasaray’a 30 milyon Euro ödedi.

Zayıf lira, kulüplerin yurtiçi borç ve maliyetlerini eritmelerine yardımcı oldu. Euro bazında bakıldığında, Türk kulüplerinin borçları 2019-23 arasında %19 azaldı; Avrupalı kulüplerin borçları ise ortalama %40 arttı. Ekonomi politikalarının son dönemde iyileşmesiyle kulüplerin ellerinde yatırım yapabilecekleri Euro'lar kaldı. Yüksek maaşları Euro cinsinden ödenen elit oyuncuları bir yıllığına kiralamak akıllıca görünüyor. Bu sayede kulüpler, uzun vadeli yükümlülükler eklemeden Avrupa kupalarında daha ileriye gidip daha fazla Euro kazanabilecek. Eğer lira yeniden değer kaybederse, pahalı oyuncuları ellerinden çıkarabilirler"