Premier Lig'e yükselen Hull City'e FA soruşturma başlattı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City’nin bu sezon Premier Lig’e yükselerek tarihi bir başarıya imza atmasının ardından, kulüp şubat ayında Chelsea’ye karşı oynanan FA Kupası maçındaki tribün davranışları yüzünden beklenmedik bir krizle karşılaştı.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), MKM Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yaşanan ayrımcı ve hakaret içeren tezahüratlardan dolayı kulüp hakkında soruşturma başlattı.

Federasyon tarafından disiplin soruşturmasına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Hull City AFC, 13 Şubat 2026 Cuma günü Chelsea FC’ye karşı oynanan FA Cup karşılaşmasının 31. dakikasında FA Kuralları E21.1 ve E21.4’ü ihlal ettiği gerekçesiyle suçlandı. Kulübün, taraftarlarının ve/veya destekçilerinin (veya destekçi gibi davranan kişilerin) cinsel yönelime yönelik açık ya da ima yoluyla uygunsuz, saldırgan, küfürlü, ahlak dışı veya hakaret içeren sözler kullanmamasını ya da davranışlarda bulunmamasını sağlamada başarısız olduğu iddia edilmektedir. Hull City AFC’nin yanıt vermesi için son tarih 2 Haziran 2026 Salı günüdür."

Ne oldu?

Söz konusu maçta, Hull City kendi sahasında Chelsea’ye 4-0 mağlup olmuş, ancak maçın önüne geçen gelişme tribünlerde yaşanan olaylar olmuştu.

Karşılaşmanın daha ilk yarısında stadyum anons sistemi devreye sokulup taraftarlara defalarca uyarı yapıldığı belirtildi.

Güvenlik kameraları yardımıyla yapılan incelemeler sonucu, ayrımcı söylemlerde bulunduğu iddia edilen dört kişinin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

FA iddianamesinde, Hull City yönetiminin tribünlerde gerçekleşen cinsel yönelimi hedef alan açık veya imalı, uygunsuz ve sert ifadelerin önüne geçmede yetersiz kaldığı vurgulandı. Yaşananlara en güçlü tepki ise, maç sonrası Chelsea’nin LGBTİ+ taraftar grubundan geldi.

Kurum adına yayımlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"MKM Stadı'nda taraftarlarımız bir kez daha homofobik saldırıların ve tezahüratların hedefi oldu. Bu kabul edilemez durumu lanetliyoruz. Hull City kulübünün statta uyarı anonsları yaptığını, kameralarla inceleme başlattığını ve gözaltı işlemlerinin uygulandığını biliyoruz. Atılan bu adımlar, sorumluların hesap vermesi ve yaptırımların uygulanması açısından elbette değerlidir. Fakat açıkça ifade etmek gerekir ki; 2026 yılına geldiğimiz şu günlerde bu ilkel tezahüratların statlarda yankılanıyor olması, futbolumuz adına tam anlamıyla bir yüz karasıdır."