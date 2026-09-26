Premier Lig'i sarsan karar: Manchester City suçlu bulundu

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Premier Lig yönetimi ise devam eden sürecin gizlilik kurallarına tabi olduğunu belirterek karar hakkında yorum yapmadı.

Premier Lig: Süreç gizli

Premier Lig'den bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gizli bir süreç, hiçbir şekilde yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Manchester City ise davanın henüz tamamlanmadığını savundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Premier Lig sürecinin önemli aşamalarla birlikte devam ettiği ve sürecin sıkı gizlilik kurallarına tabi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca kulübün sekiz yıldır devam eden hukuki süreçte Premier Lig yönetim kurulunun ve idari kadronun bağımsız, tarafsız ve adil bir düzenleyici olarak hareket edeceği varsayımıyla hareket ettiği ifade edildi.

115 suçlama yöneltilmişti

Premier Lig, City'yi 2009-10 ile 2022-23 sezonları arasındaki dönemde finansal kuralları ihlal ettiği iddiasıyla Şubat 2023'te bağımsız bir komisyona sevk etmişti.

Kulüp, kendisine yöneltilen usulsüzlük iddialarını bugüne kadar sürekli reddetti.

En kapsamlı suçlamalar arasında, City'nin 2009-10'dan 2017-18 sezonuna kadar her sezon sponsorluk gelirleri de dahil olmak üzere gelirlerini ve işletme maliyetlerini "gerçek ve adil bir görünüm" sunacak şekilde doğru biçimde raporlamadığı iddiası bulunuyordu.

Duruşmalar 2024'te başladı

Manchester City hakkındaki duruşmalar 16 Eylül 2024'te başladı ve yaklaşık üç ay sonra, 6 Aralık'ta sona erdi.

Dava, Premier Lig Yargı Paneli'nin bağımsız başkanı tarafından atanan üç kişilik bağımsız bir komisyon tarafından görüldü. Ancak bugüne kadar kurulun kararı hakkında kamuoyuna resmi bir bilgi açıklanmadı.

Şimdi gözler, kararın bağımsız kurul tarafından resmen duyurulmasına çevrildi.

City'yi hangi cezalar bekliyor?

Disiplin kurulunun verebileceği yaptırım konusunda birçok seçenek bulunuyor. Bunlar arasında:

* Puan silme,

* Mali ceza,

* Puan veya mali cezanın ertelenmesi,

* Premier Lig'den ihraç edilme gibi yaptırımlar yer alıyor.

Premier Lig'den ihraç edilmesi halinde City, lig üyeliğini kaybederek sezon sonunda alt lige düşürülebilir. Benzer şekilde, uygulanacak ağır bir puan silme cezası da kulübün küme düşmesine yol açabilir.

UEFA da daha önce men cezası vermişti

Manchester City, 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerini olduğundan yüksek gösterdiğinin tespit edilmesinin ardından 2020'de UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nden iki yıl men edilmişti.

Ancak İngiliz kulübü, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itirazı kazanarak men cezasının kaldırılmasını sağlamıştı.

City'nin başarılarla dolu dönemi

Şeyh Mansur'a ait Abu Dhabi United Group'un kulübü 2008'de satın almasından bu yana Manchester City önemli bir sportif başarı dönemi yaşadı.

Kulüp bu süreçte sekiz Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi zaferi, dört FA Kupası ve yedi Lig Kupası kazandı.

City, mevcut sezonda da ilk beş maçının tamamını kazanarak Premier Lig'de zirvede yer aldı.

Everton ve Nottingham Forest da ceza almıştı

Manchester City hakkındaki kararın önemi, diğer Premier Lig kulüplerinin finansal kuralları ihlal etmeleri nedeniyle sportif yaptırımlarla karşılaşmış olması nedeniyle daha da artıyor.

Everton, Premier Lig'in Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı iki ayrı kez ihlal ettiği gerekçesiyle 2023-24 sezonunda toplam sekiz puan silme cezası aldı.

Nottingham Forest ise Mart 2024'te aynı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle dört puan silme cezasına çarptırıldı.

Newcastle United da harcama kurallarına uyum sağlamak amacıyla 30 Haziran 2024'teki finansal raporlama son tarihinden önce oyuncu satışı gerçekleştirdi ve olası yaptırımlarla karşılaşmadı.

Futbol dünyası resmi kararı bekliyor

Manchester City'ye yöneltilen suçlamaların kapsamı, diğer kulüplerin karşılaştığı dosyalardan önemli ölçüde farklı. Suçlamalar 10 yılı aşkın bir dönemi kapsarken, toplam 115 maddelik dosya Premier Lig tarihindeki en kapsamlı finansal soruşturmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kararın kesinleşmesi halinde, İngiliz futbolunun son yıllardaki en önemli disiplin süreçlerinden birinde kritik bir aşamaya geçilmiş olacak. Kulüp yöneticileri, hukukçular ve taraftarlar, yıllardır devam eden davada resmi kararın açıklanmasını bekliyor.