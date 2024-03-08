Prensipte anlaştı: Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi, son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.