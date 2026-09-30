Prometeia Kıdemli Bankacılar Padel Turnuvası’nda kupalar sahibini buldu

Prometeia tarafından düzenlenen İstanbul 1. Prometeia Kıdemli Bankacılar Padel Turnuvası, 24-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye bankacılık sektörünün önemli oyuncularını aynı kortta buluşturdu. Ista Padel'de oynanan turnuva, hafta sonu gerçekleştirilen Final 4 maçlarıyla sona erdi.

Kıran kırana geçen finalde QNB Türkiye Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu ve QNB Portföy Genel Müdürü C. Egemen Erden şampiyonluk kupasını kaldırdı. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve QNB Türkiye Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Alp Baydar turnuva ikinciliğini elde ederken, podyumun üçüncü basamağında Prometeia Türkiye Ülke Müdürü Bora Örsçelik ve Bakay Korkmaz yer aldı.

Turnuva boyunca dostane rekabet ve sportmenlik ön plana çıktı. Katılımcılar, kort dışındaki dostluklarını korttaki rekabetle pekiştirdi.

Örsçelik, turnuvaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Türk bankacılık sektörünün önde gelen isimlerini padel kortunda buluşturmak bizim için büyük bir mutluluktu. Hızlı karar almayı, doğru anda risk üstlenmeyi ve gerektiğinde temkinli davranmayı bir arada gerektiren padel, bankacılık dünyasıyla güzel bir paralellik taşıyor. Yoğun ve zihinsel olarak tempolu bir iş hayatında spor, enerji toplamak ve zihni dinlendirmek için de önemli bir alan sunuyor. Dört gün boyunca dostane bir rekabete ve güçlü bir sportmenlik ruhuna tanıklık ettik. Emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyor, şampiyon QNB Türkiye'yi tebrik ediyorum.”

Turnuvanın şampiyon takımında yer alan QNB Türkiye Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu ise turnuvaya ilişkin yorumlarını şu sözlerle aktardı: “Padelin Türkiye’de hızla büyüyen ve geniş kitlelere ulaşan bir spor dalı olduğuna inanıyoruz. QNB olarak bu gelişime katkı sağlamak amacıyla Türkiye Tenis Federasyonu ile iş birliği yaparak Türkiye’de padelin ana sponsoru olduk. Sporun insanları bir araya getiren, rekabetin yanında dostluğu ve takım ruhunu güçlendiren yönünü çok değerli buluyoruz. Bu turnuvada da bankacılık sektöründen değerli dostlarımızla aynı kortu paylaşmak ve şampiyonluk kupasını sevgili Egemen Erden ile birlikte kaldırmak bizim için ayrıca büyük bir mutluluk oldu.”

Prometeia, önümüzdeki yıl yeni bir turnuvada Türk bankacılık sektörünün önde gelen isimleriyle yeniden bir araya gelmeyi planlıyor.