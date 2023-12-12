Puma'dan İsrail kararı: Anlaşma sonlandırılacak

Puma, İsrail Milli Futbol Takımı'nın sponsorluğuna 2024 yılı itibarıyla son vereceğini açıkladı. Söz konusu kararın, 7 Ekim'den önce alındığı bildirildi.

Puma, iki yeni milli takımla anlaşma sağlandığını ve duyuruların 2024'te yapılacağını aktardı. Bu esnada Sırbistan ve İsrail gibi bazı federasyonlar ile olan sözleşmelerin 2024 yılında sona ereceği belirtildi.

Karar 2022 yılında alındı

Şirket sözcüsü açıklamasında, bu kararın Puma'nın yeni stratejisi kapsamında 2022 yılında alındığını ve yeni takım formalarını tasarlama ve geliştirme ile ilgili takvimlerle de uyum içinde olduğunu söyledi.

Puma'nın İsrail Futbol Milli Takımı sponsorluğuna son verme kararını ilk olarak İngiltere'nin The Financial Times gazetesi duyurmuştu.