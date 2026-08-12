QNB Türkiye Padel Şampiyonası’nda kazananlar belli oldu

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve QNB Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin ilk Padel Türkiye Şampiyonası’nda kazanan sporcular belli oldu. Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde düzenlenen organizasyonda 21 erkek ve 10 kadın takımı olmak üzere toplam 62 sporcu mücadele etti.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Padel Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, şampiyonanın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Tenis Federasyonu olarak, dünyada hızla gelişen ve spor ekosistemi içinde her geçen gün daha fazla yer edinen padelin yükselişini yakından takip ediyoruz. Padelin ülkemizdeki geleceğini yalnızca organizasyonlar üzerinden değil; sporcu, antrenör, hakem, kulüp, altyapı ve uluslararası temsil boyutlarını kapsayan bütüncül bir yapıyla ele alıyoruz.

2025 yılında Uluslararası Padel Federasyonu’na (FIP) üyeliğimizin ardından, bu branşın Federasyonumuz çatısı altında sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde büyümesi için gerekli idari ve hukuki yapılanmayı tamamladık. 2026 yılı ise padel sporunun Türkiye’de adeta şaha kalktığı bir yıl oluyor. Antrenör ve hakem eğitimlerinden Milli Takım Belirleme Turnuvamıza, uluslararası organizasyonlardan ilk Padel Türkiye Şampiyonamıza kadar çok önemli adımlar attık.

Önümüzde bizi yine yoğun bir dönem bekliyor. Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımız yakında kampa girecek. Dünya Kupası Elemeleri’nin ardından, Ekim-Aralık döneminde Padel Türkiye Ligi müsabakalarını ve finallerini gerçekleştireceğiz. Uluslararası arenaya baktığımızda, 2026 yılını üç FIP Bronz turnuvasına ev sahipliği yapmış olarak kapatacağız. Tüm bu çalışmalarla padeli Türkiye’nin farklı şehirlerinde daha fazla kitleye ulaştırmak ve uluslararası seviyede rekabet edebilecek güçlü bir altyapı oluşturmak istiyoruz.

İlk Padel Türkiye Şampiyonamıza İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla ve Samsun’dan sporcuların katılmasını vizyonumuz açısından değerli görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu coğrafi etki alanını daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte Federasyonumuzla ortak bir vizyonla hareket eden ve gelişime uzun vadeli destek sunan ana sponsorumuz QNB Türkiye’ye teşekkür ediyorum. İş birliğimizin eğitimden organizasyona, antrenör gelişiminden uluslararası turnuvalara uzanan kapsamıyla ülkemizdeki bu atılıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca ev sahibimiz İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne ve organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 2026 yılını çok önemli bir gelişim yılı olarak tamamlayacağız. Hedefimiz; padel alanında daha fazla sporcu, nitelikli antrenörler, güçlü kulüpler ve uluslararası arenada çok daha iddialı bir Türkiye.”

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, şampiyonanın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“QNB Türkiye olarak spora yalnızca rekabet ve başarı açısından bakmıyoruz. Sporu, insanları bir araya getiren, yeni yeteneklere alan açan ve toplumda kalıcı bir etki yaratan önemli bir güç olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Tenis Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz Padel Ana Sponsorluğunu, padelin Türkiye’deki geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz.

Padel, dünyada hızla büyüyen, dinamik yapısıyla her geçen gün daha fazla insanın ilgisini çeken bir spor. Türkiye’de de bu branşın sağlam bir altyapı üzerinde gelişmesini, daha fazla sporcuya ulaşmasını ve rekabetçi bir ekosistem kazanmasını önemsiyoruz.

Türkiye Tenis Federasyonu ile yürüttüğümüz iş birliği de tam olarak bu hedef üzerine kurulu. Sponsorluğumuz kapsamında lig ve şampiyona organizasyonlarının yanı sıra eğitim programlarından antrenör ve hakem gelişimine, uluslararası turnuvalara kadar uzanan geniş bir gelişim modelini destekliyoruz. Bugün finali gerçekleşen QNB Türkiye Padel Şampiyonası da bu yolculuğun bizim için çok değerli adımlarından biri.

Bu şampiyonada Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde toplam 62 sporcunun mücadele etmesini, branşa yönelik ilginin ve gelişim potansiyelinin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ilginin daha da büyümesini ve padelin Türkiye’nin spor kültüründe kendine güçlü bir yer edinmesini arzu ediyoruz.”

Padelin Türkiye’deki gelişimine uzun vadeli destek

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Padel Türkiye Şampiyonası, QNB Türkiye ile TTF’nin padelin kurumsal altyapısını güçlendirmek, branşı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sürdürülebilir, rekabetçi bir yapı oluşturmak amacıyla yürüttüğü iş birliğinin önemli organizasyonlarından biri oldu.

QNB Türkiye’nin Padel Ana Sponsorluğu; lig ve şampiyona organizasyonlarının yanı sıra eğitim programları, uluslararası turnuvalar ile antrenör ve hakem gelişimini de kapsayan uzun vadeli bir gelişim modeli üzerine kuruluyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk Padel Türkiye Şampiyonası ile sporculara ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri yeni bir platform sunulurken, padelin Türkiye’deki gelişimine katkı sağlanması ve bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.