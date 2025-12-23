Rafa Silva, Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşma öncesi Beşiktaş cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar Portekizli futbolcusu Rafa Silva'yı karşılaşma kadrosuna almadı.

"Rafa Silva ile ilgili çok fazla şey konuşmak istemiyorum"

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın son oynadığı Çaykur Rizespor maçı öncesi Rafa ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Rafa Silva ile ilgili çok fazla şey konuşmak istemiyorum. Aynı yemek önümüze geliyor, konuşmak zorunda kalıyorum. Rafa'nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır! Antrenman yapıyor, oynuyor demek doğru değil.

Bir futbolcu gibi antrenman yaparsa kapımızı açarız. Mevcut durumda Rafa'ya kapının açık olması mümkün değil.

Bir sürü oyuncu sakatlandı, hamle şansı düşük. Ofansif hamle yapamıyoruz, defansif hamle yapabiliyoruz. Kötü olacağını bekliyordum, işler iyi gitmez diye bekliyordum.

Ancak kötünün de bir derecesi vardır. İstemediğimiz ve öngöremediğimiz birçok şey oldu. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Düzeliyoruz, düzeleceğiz. Doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz.

Neler değişir hep beraber göreceğiz. Taraftarımız biraz güvenirse, oyunculara güvenirse takım daha iyi yerlere gelir. Tribünlerde kötü sonuca karşı protesto durumu var. Beşiktaş bu değil ama mevcut şartlar bu, yapacak bir şey yok."