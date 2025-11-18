Rafa Silva için sürpriz iddia: Türkiye’de kalmak istiyor ancak farklı takımda

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi her geçen gün derinleşiyor. Takımla uzun süredir çalışmalara çıkmayan Portekizli yıldızla ilgili ortaya atılan yeni iddia, ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek türden.

Gazeteci Serhat Ulueren, canlı yayında Rafa Silva’nın Galatasaray’a haber yolladığını ve sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ilettiğini öne sürdü.

İddiaya göre Portekizli yıldız, İstanbul’da kalmak istiyor ancak Beşiktaş formasına geri dönmeyi düşünmüyor.

Bu haberin gündeme düşmesinin ardından gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi.

Siyah-beyazlı kulüpten sızan bilgilere göre yönetimin duruşu son derece sert ve değişmez: Rafa Silva’nın Türkiye’de herhangi bir kulübe transfer olmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Yönetim, oyuncunun ayrılması halinde rotayı yalnızca yurtdışı tekliflerine açmayı planlıyor.

Kulüp rahatsız

Beşiktaş cephesinde kararın arkasında hem sportif hem de prensip gereği duruş olduğu belirtiliyor. Yönetim, “Bir oyuncu kulüpten ayrılmak istiyorsa bunu konuşuruz ama Türkiye içindeki rakiplere asla” tutumunu benimserken Silva’nın davranışlarının kulüpte rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.

Öte yandan Galatasaray cephesinde henüz resmi bir adım veya açıklama bulunmasa da kulislerde bu iddianın büyük yankı uyandırdığı konuşuluyor.

Portekizli yıldızın geleceği, önümüzdeki günlerde iki camianın da gündemini daha çok meşgul edecek gibi görünüyor.

Rafa Silva’nın takımla bağlarının kopma noktasına gelmesi, Beşiktaş’ta sezon planlamasını da zorlaştırırken yaşanacak gelişmelerin hem transfer piyasasını hem de derbi dengelerini etkileyebileceği ifade ediliyor.