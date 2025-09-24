  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Rafa Silva şov yaptı! Beşiktaş'tan 4-0'lık galibiyet
Takip Et

Rafa Silva şov yaptı! Beşiktaş'tan 4-0'lık galibiyet

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada 3 gol atan Rafa Silva şov yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rafa Silva şov yaptı! Beşiktaş'tan 4-0'lık galibiyet
Takip Et

RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki erteleme maçı Beşiktaş'ın Kayseri karşısında 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Beşiktaş'ın golleri Rafa Slva ve Abraham'dan geldi.

Kayserispor maçı sonrası Beşiktaş puanını 9'a yükseltti.

İlk yarıdan notlar:

15. dakikada Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti

32. dakikada Rafa Silva hem kendisinin hem takımının ikinci golüne imza attı

45'. dakikada Abraham, skoru 3-0'a getirdi

İkinci yarıdan notlar: 

58. dakikada sağ kanattan Rashica'nın, savunma arkasına attığı topla buluşan Rafa Silva, rakibinden sıyrılıp kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

72. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun pasında ceza yayının gerisinden Nurettin'in vuruşunda kaleci Mert topu çeldi.

77. dakikada Demir Ege ile verkaç yaparak, sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın plase vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.

Spor
Cumhurbaşkanlığı Kupası Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe'nin
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
Tam Finans, İTÜ Basketbol Takımı’nın isim sponsoru oldu
Tam Finans, İTÜ Basketbol Takımı’nın isim sponsoru oldu
Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti
Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti
Fenerbahçe ve Beşiktaş, basketbolun "Süper Kupası" için parkeye çıkıyor
Fenerbahçe ve Beşiktaş, basketbolun "Süper Kupası" için parkeye çıkıyor
Ali Koç'tan veda mesajı: Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın
Ali Koç'tan veda mesajı: Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın
Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Kardeşler sessizliğini bozdu: Hedef gösterildim!
Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Kardeşler sessizliğini bozdu: Hedef gösterildim!