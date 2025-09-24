Rafa Silva şov yaptı! Beşiktaş'tan 4-0'lık galibiyet
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada 3 gol atan Rafa Silva şov yaptı.
RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki erteleme maçı Beşiktaş'ın Kayseri karşısında 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Beşiktaş'ın golleri Rafa Slva ve Abraham'dan geldi.
Kayserispor maçı sonrası Beşiktaş puanını 9'a yükseltti.
İlk yarıdan notlar:
15. dakikada Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti
32. dakikada Rafa Silva hem kendisinin hem takımının ikinci golüne imza attı
45'. dakikada Abraham, skoru 3-0'a getirdi
İkinci yarıdan notlar:
58. dakikada sağ kanattan Rashica'nın, savunma arkasına attığı topla buluşan Rafa Silva, rakibinden sıyrılıp kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4
72. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun pasında ceza yayının gerisinden Nurettin'in vuruşunda kaleci Mert topu çeldi.
77. dakikada Demir Ege ile verkaç yaparak, sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın plase vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.