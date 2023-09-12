Rafael Nadal'dan sosyal medya rekoru

Ocak ayından bu yana sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamamasına ve ezeli rakiplerinden Sırbistanlı Novak Djokovic'in ABD Açık'ı kazanarak 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen Nadal, sosyal medyanın en popüler tenisçisi unvanını sürdürüyor.

Instagram'da 20 milyon takipçi barajını geçen 37 yaşındaki Nadal, sosyal medya platformlarında bu rakama ulaşan ilk tenisçi rekorunu kırdı.

Nadal'ın, Facebook'ta 14, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'te 15,6 milyon takipçisi bulunuyor. Kortlarda son dönemde artan başarısına rağmen Djokovic ise Instagram'da 13,8, Facebook'ta 10 ve X'te 9,2 milyon takipçiye sahip.

2022'de emekliye ayrılan İsviçreli Roger Federer de Instagram'da 12, Facebook'ta 18, X'te 12,7 milyon takipçi ile tenisin popüler isimleri arasında kalmaya devam ediyor.